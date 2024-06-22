خلال الـ24 ساعة الماضية.. 11 مدينة عراقية بقائمة أسخن 15 رقعة في العالم

وبحسب بيانات تتبعتها السومرية نيوز، فأن أعلى 4 مدن تسجيلا للحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها عراقية، حيث تصدرت العمارة المركز الأول بتسجيل معدل حرارة بلغ 50.8 مئوية، وجاءت الناصرية ثانيا، والبصرة ثالثا، والكوت رابعًا.وجاءت بالمرتبة الخامسة والسادسة مدينة كويتية وايرانية، فيما جاءت كربلاء بالمرتبة السابعة، والسماوة التاسعة، والبصرة/المطار بالمرتبة 11، والنجف بالمرتبة 12، وعلي الغربي 13، وبدرة في واسط 14، والرفاعي في الناصرية 15 بدرجة تبلغ 49.4 مئوية.