البصرة الأعلى.. إليك درجات الحرارة في المحافظات العراقية غداً

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد"، مبيناً أن "محافظة البصرة ستسجل درجة حرارة 49 مئوية وذي قار وميسان 48 درجة مئوية والمثنى 47 درجة مئوية، بينما ستسجل محافظات واسط وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف 46 درجة مئوية وبابل وبغداد وصلاح الدين ستسجل درجة حرارة 45 مئوية وديالى 44 درجة مئوية، فيما ستسجل محافظتي الأنبار وكركوك 43 درجة مئوية ونينوى 41 درجة مئوية والسليمانية واربيل ستسجل درجة حرارة 40 مئوية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مشيرا الى أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".