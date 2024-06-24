تقرير طقس العراق.. غياب الدرجات الخمسينية تماما عن جميع المحافظات

وأوضح تقرير الانواء الذي ورد للسومرية نيوز، وجود انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد، مع فرص لتشكل الغيوم وسقوط الامطار شمال البلاد.وبحسب تقرير الانواء فان اعلى درجات حرارة عظمى سيتم تسجيلها اليوم الاثنين ستبلغ 49 درجة مئوية في ميسان والبصرة، اما اقل درجة حرارة عظمى سيتم تسجيلها في دهوك وتبلغ 38 مئوية.اما يوم غد الثلاثاء، فان اعلى درجة حرارة عظمى سيتم تسجيلها ستبلغ 47 مئوية فقط في محافظة البصرة.