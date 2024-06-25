بينها العراق.. 3 دول على موعد مع تاريخ جديد حول درجات الحرارة الأعلى عالمياً

وبحسب ما نشره المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته بالفيسبوك، فان تقرير لفريق شركة accuweather المتخصصة في الطقس، يدفع منظمة الارصاد العالمية لإعادة النظر في درجات الحرارة الأعلى المسجلة في وادي الموت بصحراء كاليفورنيا الامريكية البالغة (56.7 درجة مئوية) بتاريخ 10/7/1913، وكذلك إعادة النظر في درجة الحرارة القياسية المسجلة في عام 1923 في العزيزية، ليبيا والبالغة 58 درجة مئوية.وذهب الفريق في التقرير بأن درجات الحرارة المسجلة في وادي الموت في يوليو 1913 لم تكن متوافقة مع ظروف الأرصاد الجوية الأخرى في المنطقة.وفي وقت سابق، نشر فريق من شركة Weather Underground، المتخصصة بالطقس تقريرا افاد بأنه "لم يكن من الممكن في الأساس من منظور الأرصاد الجوية" أن يصل وادي الموت إلى 56.7 درجة في 10 يوليو/تموز 1913.