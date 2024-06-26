70 مئوية تحت الشمس.. مؤشرات أولية "مخيفة" عن موجة لاهبة في العراق

ويقول المختصون في الانواء الجوية، ان مؤشرات اولية تلمّح لاحتمالية تأثر العراق على وجه الخصوص بموجة حر قد تكون هي "الأشد" خلال الصيف الحالي بسبب تعمق المرتفع الجوي فوق اجواء العراق وارتفاع قيم الهايت".وأشاروا الى انه بحسب نموذج الطقس الامريكي وخلال تأثير الموجة الحارة، قد تسجل العديد من مناطق البلاد درجات حرارة عظمى تصل الى 54 مئوية في الظل و 70 تحت اشعة الشمس المباشرة.ومن المتوقع ان تبدأ الموجة الحارة نهاية الثلث الاول من تموز المقبل ، لكن التوقعات متغيرة ويأمل المختصون ان تتطور التوقعات او تخضع للتغيير.