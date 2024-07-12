العد التنازلي بدأ لانكسار الموجة.. حرارة أقل بفارق 6 درجات ولمدة يومين

وبحسب خرائط الطقس فأن تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي المصاحب بارتفاع درجات الحرارة فوق الخمسين مئوية سيستمر اليوم الجمعة بمناطق عدة من البلاد، وتسجل أغلب مدن البلاد درجات الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة مئوية في الجنوب وتصل الــ50 في مناطق وسط البلاد.وابتداء من مساء اليوم، ستتحول الرياح بالاتجاه الشمالي الغربي لتبدأ الموجة الحارة بالانحسار بصورة بطيئة عن شمال و غرب البلاد، لتنكسر بصورة تدريجية ابتداء من غد السبت، ويزداد الانخفاض يوم الاحد ويستمر يومين بفارق أكثر من 6 درجات اقل من ما كانت عليه اليوم الخميس.وبعد ذلك ستعاود الحرارة الارتفاع منتصف الاسبوع القادم لتكون حول المعدل ، لتسجل درجات الحرارة بين 40° و45°مئوية.