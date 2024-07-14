178 يومًا بحرارة اكبر من 30.. بغداد بمرتبة متوسطة بين المدن ذات الطقس الأفضل للعيش

حصلت مدينة الداخلة على عدد نقاط بلغ 0.96، حيث تتميز بأن طول العام تتراوح درجات الحرارة فيها بين 18 و30 درجة مئوية، فيما جاءت كوالالمبور في ماليزيا بصفتها أسوأ مدينة، حيث تمتلك 250 يومًا من السنة بدرجات حرارة اكثر من 32 مئوية، والمتبقي درجات حرارة اقل من 18 مئوية، ولاتمتلك أي شهر تتراوح درجاتها بين 18 و30 مئوية.اما بغداد، فجاءت في المرتبة 94 من بين 190 مدينة، وبلغ عدد الأشهر التي تتراوح حراراتها بين 18 و30، 3 اشهر فقط، وعدد الأيام التي تكون حرارتها اكثر من 30 مئوية، بلغ 178 يومًا، فيما تمتلك 15 يومًا تكون الحرارة فيها تحت الصفر.