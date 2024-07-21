لم يتبقَ من الصيف شيء.. العراق يضمن أواخر تموز والعشرة الأولى لآب "بلا موجات ساخنة"

وبحسب خرائط الطقس، فأنه لا موجات حارة خلال الـ15 يوما القادمة، وستكون درجات حرارة حول المعدل السنوي لمثل هذه الأوقات من السنة بسبب تمركز منخفض جوي قادم من شمال أوربا دافعا بتيارات رطبة باردة معتدلة على شرق المتوسط ومن ثم العراق .ويقول المختصون ان الفترة من 21 تموز ولغاية 1 آب، لا درجات حرارة مرتفعة جدا فيها باستثناء ارتفاعات طفيفة خصوصا جنوب البلاد، اما مدن غرب ووسط البلاد ستكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي.اما الفترة من 2 آب ولغاية 10 آب، تكون درجات الحرارة فيها تحت المعدل السنوي الطبيعي بسبب نزولات علوية وسط أوربا أيضا دافعه بتيارات رطبة باردة معتدلة ولا موجات حر.ووصف المختصون الصيف الحالي بأنه من أفضل المواسم مقارنة بالاعوام السابقة بالنسبة للعراق.وبحسب تقارير الراصدين الجويين، فأن كتلة هوائية معتدلة قد تتشكل نهاية الشهر الحالي، مما سيؤدي إلى إنخفاض ملموس في درجات الحرارة، وقد تصل في بغداد الى 43 مئوية، مما سيوفر أجواءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة في مثل هذا الوقت من السنة.