مؤشر الاشعة فوق البنفسجية.. "شديدة" في ثلث العراق ومرتفعة جدًا في 6 محافظات (صورة)

السومرية نيوز-محليات



نشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، خارطة انتشار شدة الاشعة فوق البنفسجية في المحافظات العراقية كافة، باستثناء كردستان، حيث تتصدر الانباء القائمة بمعدل شديد الارتفاع بالأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب خارطة الانواء التي وردت للسومرية نيوز، فأن الاشعة فوق البنفسجية شديدة في محافظة الانبار، لليوم الاثنين، فيما تكون مرتفعة جدا في 6 محافظات وهي (بغداد، كركوك، بابل، واسط، ميسان، البصرة).



وصنفت شدة الاشعة فوق البنفسجية "مرتفعة"، في 4 محافظات وهي (نينوى، صلاح الدين، كربلاء، المثنى)، فيما تكون "معتدلة" في 4 محافظات وهي (ديالى، القادسية، النجف، ذي قار).