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مهلة 48 ساعة.. القبة الحرارية ستكبس على سماء العراق بعطلة نهاية الاسبوع
أخبار الطقس
2024-08-12 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,263 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تشير توقعات خرائط الطقس الى استعداد العراق لموجة ساخنة جدا من الأربعاء المقبل ولغاية السبت، فيما من المتوقع ان تصل الى 52 مئوية في بعض مناطق جنوب العراق.
ويقول راصدون جويون انه من المتوقع ان تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء درجات طبيعية ومقاربة لما سجل خلال الأيام الماضية مع استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الغربية".
لكن ارتفاعا ملحوظا يطرأ على درجات الحرارة اعتباراً من يوم الاربعاء المقبل ويستمر حتى ايام عطلة نهاية الاسبوع الجاري لتبدأ بوادر الارتفاع يوم الاربعاء على ان يبلغ ذروة الارتفاع خلال ايام الخميس والجمعة والسبت.
وخلال هذا الارتفاع من المتوقع ان تصل درجات الحرارة العظمى الى اواخر الاربعينيات في مدن وسط وغرب البلاد ومن بينها بغداد بينما تلامس او تتجاوز الـ 50 مئوية في المدن الجنوبية وتكون في منتصف الاربعينيات شمال البلاد لتكون الاجواء صيفية حارة بامتياز يرافقها نشاط لرياح البوارح الشمالية الغربية خصوصا في الاقسام الجنوبية ومدن الفرات الأوسط.
وسبب هذه الموجة هو "قبة حرارية" ناتجة عن تمدد مرتفع جوي علوي باتجاه العراق حيث تعمل القبة الحرارية على حبس كتلة هوائية حارة جدًا تحتها فتهبط باتجاه الطبقات السطحية وتزداد الحرارة بفعل هذا الانضغاط.
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