تصل الى 49 في بغداد.. غدا ذروة موجة الحر "الوداعية"

السومرية نيوز – الطقس



توقعت هيئة الأنواء الجوية درجات الحرارة لليوم الخميس وغدا الجمعة، فيما اشارت الى يوم غد سيسجل ذروة موجة الحر المتوقع انها ستكون الأخيرة في طقس العراق خلال موسم الصيف الحالي.

أدناه جداول هيئة الأنواء:

