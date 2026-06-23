غداً.. انفراجة مؤقتة للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد لغبار متوسط الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في ومقاربة في ".واضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".