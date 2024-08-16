الطقس: العراقيون موعودون بـ10 أيام "مرهقة".. و4 ساعات على الزائرين "الاختباء منها" يوميًا

وتشير خرائط الطقس الى سكون متوقع في الرياح الأسبوع القادم مع نشاطها على فترات ومع نهاية الأسبوع القادم تحديداً من الأربعاء، متوقع تحول الرياح إلى الإتجاه الجنوبي الشرقي في مناطق البصرة وميسان وإجزاء من ذي قار وواسط ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً البصرة وميسان، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحرارة وأجواء حارة مرهقة متوقعة تستمر حسب التوقعات 4 أيام قابلة للزيادة".وابتداء من اليوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة في عموم البلاد مع ارتفاع نسب الرطوبة في المناطق الجنوب، فيما تسجل 6 محافظات جنوبية نصف درجة غليان وكالاتي:دهوك 41سليمانية 42أربيل 44الموصل46كركوك 47تكريت47الانبار 47ديالى 48بغداد. 49واسط49بابل49كربلاء 49النجف 50ميسان50الناصرية 50الديوانية 50السماوة 50البصرة 50ونصح المختصون المواطنين والزائرين من "مشاية الأربعين"، الى الالتزام بالابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وتعويضها مساءً فضلا عن شرب الماء بكميات كبيرة أثناء النهار لأنه يذهب الكثير منه في التعرق، وكذلك تناول الفواكه التي تقلل من الجفاف كالرقي والبطيخ، بالإضافة الى لبس القبعة على منطقة الرأس أو حمل مظلة شمسية، فضلا عن غسل الوجه أو الاكثار من الاستحمام".ومن المتوقع ان تسجل درجات حرارة تصل ما بين 47-49 -50 واحيانا 51 جنوبا خلال اليومين المقبلين، لتتبعها موجة رطوبة بعد منتصف الاسبوع المقبل تتحول فيها الرياح الى الاتجاه الجنوبي الشرقي في محافظات البصرة وميسان وذي قار ثم بقية المدن مع فترات من السكون، لتكون لفترة ما بين 16 الى 24 آب مرهقة اجمالا بحسب المختصين.