وبحسب معلومات خبراء الطقس فأن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر طوال الأسبوع الجاري وقد تنخفض قليلا بحدود درجة الى درجتين أحيانا في بعض المناطق.وتشير التوقعات الى انه خلال يومي الأربعاء والخميس تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية، مما تتسبب بارتفاع نسبة الرطوبة لتصل الى 95%، مع هجمة قوية للرطوبة السطحية وتشمل أغلب مناطق الجنوب إضافة إلى واسط وتستمر عدة أيام، لتتزامن مع موجة حر وأجواء مرهقة شديدة الحرارة.اما بعد انتهاء الأسبوع الحالي، فأن مفاجآت متوقعة في الأسبوع الأخير من شهر اب الجاري، والذي قد يشهد حتى تساقطا للامطار وفقا لخرائط الطقس,وتشير تحديثات الخرائط الى تعرض مناطق الشرق الأوسط نهاية الشهر الحالي لأول منخفض جوي خريفي يحمل معه كتلة معتدلة باردة تعمل على انخفاض واضح للحرارة وانكسار الأجواء الحارة والمرهقة التي استمرت خلال الأشهر الثلاث الماضية، ومن المتوقع رؤية تساقط بعض الامطار الخفيفة.