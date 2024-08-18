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تحذير جديد من الانواء الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس
أخبار الطقس
2024-08-18 | 06:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,371 مشاهدة
السومرية نيوز – الطقس
حذرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس مع دخول موجة الحر الخمسينية الى العراق.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "خرائط الطقس السطحية تشير الى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والرطبة المرافقة للمنخفض الحراري الموسمي على مناطق وسط وجنوب البلاد ليكون الطقس على العموم شديد الحرارة وخاصة في المناطق الجنوبية لتصل فيها درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (49-50 درجة مئوية"، مضيفة أن "حركة الرياح تكون متغيره الاتجاه يغلب عليها الاتجاه شمالي الغربي على فترات وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين (10-20) كم/ ساعة وفترات من السكون خلال الليل".
وبينت أن "هذا يؤدي الى ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية خاصة في المناطق الساحلية من مدينة البصرة، ومدى الرؤية (8-10) كم"، متوقعة أن "تستمر هذه الموجة الحارة طيلة الأيام المقبلة".
ونصحت الهيئة بـ"عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم الوقوف تحت اشعة الشمس بصورة مباشرة في حالة الارتفاع في درجات الحرارة لما يسببه من اغماء واعياء"، داعية لـ"تناول كميات من الماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل والمكوث في الظل خلال أوقات الظهيرة".
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