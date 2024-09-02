حرارة الصيف تستعد للعودة والأمطار تتجمع بانتظار صافرة الانطلاق

ويقول راصدون جويون ان سيطرة الرياح المعتدلة على البلاد ستستمر مع أجواء منعشة نهاراً وباردة أو مائلة للبرودة ليلاً مع حرارة خريفية بامتياز .وبحسب خرائط الطقس، فأنه لا مؤشرات على كتل حارة على المدى المنظور ، فيما بدأت ملامح الخريف في دول الشام.وتشير التوقعات الى ان الانخفاض الملموس في درجات الحرارة سوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل في كافة انحاء البلاد مع تواصل نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار الخفيف لتكون الاجواء حارة الى شبه معتدلة خصوصا عند ساعات الليل والصباح الباكر.ومن المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي مؤقت على درجات الحرارة ابتداءً من يوم الجمعة المقبل ويستمر عدة أيام.وتؤكد معلومات الطقس ان العراق مقبل على بدء الحالات المطرية خلال الأيام المقبلة بسبب بدء تسرب الأحواض العلوية الباردة نحو المنطقة مما يعمل على تشكل حالات عدم الاستقرار الجوي وتساقط أمطار مختلفة الشدة .وتبدأ الأمطار عادة بداية كل موسم من المناطق الشمالية ثم تشتد قبيل بداية الشهر المقبل ثم تمتد ايضا نحو مناطق الغرب والشمالية الغربية يصاحبها عادة عواصف رعدية، فيما من المتوقع ان تبدأ اول موجة مطرية في شمال البلاد يوم 17 أيلول الجاري.