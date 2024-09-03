طقس العراق.. موعد الانهيار التام لمنظومة الصيف وأول موجة مطرية خريفية

وتشير خرائط الطقس الى ان أجواء اليوم الثلاثاء ستكون مشابهه لامس الاثنين، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة وتتراوح في المنطقة الشمالية بين 39 الى 42 مئوية، والوسطى بين 41 الى 43 مئوية، والجنوبية والفرات الاوسط بين 43 الى 45 مئوية.اما الرياح في عموم المدن ستكون شمالية غربية ونشطة على فترات بهبات تصل الى سرعة 50 كم بالساعة في بعض المناطق وقد تثير الغبار الخفيف.وبعد 20 يوما، ينتهي فصل الصيف فلكياً بعد ان انتهى مناخيا منذ أيام، ويصادف موعد الاعتدال الخريفي في يوم 9/22 وسوف يترتب عليه بداية انهيار المنظومة الجوية الصيفية مع حلول الثلث الاخير من الشهر الجاري وتبدأ الاجواء بالاعتدال خصوصا عند ساعات الليل والصباح الباكر.وتشير التوقعات الى انه من المتوقع وبعد منتصف هذا الشهر ان تؤثر كتلة هوائية باردة هي الاولى خلال فصل الخريف الحالي بشكل واضح على تركيا ترافق حوض علوي (بارد) وتسبب انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة وهطول امطار غزيرة هناك، ويصل تأثيرها لبلاد الشام ومناطق شمال وغرب العراق بصورة خاصه وتسبب ايضا انخفاضا بدرجات الحرارة مع فرص امطار شمالا.