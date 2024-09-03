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طقس العراق.. موعد الانهيار التام لمنظومة الصيف وأول موجة مطرية خريفية

أخبار الطقس

2024-09-03 | 02:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طقس العراق.. موعد الانهيار التام لمنظومة الصيف وأول موجة مطرية خريفية
2,020 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

20 يوما فقط وتنهار منظومة الصيف تماما في العراق، بحسبما تشير الحسابات المناخية وخرائط الطقس، بينما تستمر الحرارة بالانخفاض التدريجي لغاية الثلث الأخير من الشهر الحالي، فيما من المتوقع ان تشهد مناطق شمال وغرب العراق أول موجة أمطار بعد منتصف الشهر الحالي.

وتشير خرائط الطقس الى ان أجواء اليوم الثلاثاء ستكون مشابهه لامس الاثنين، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة وتتراوح في المنطقة الشمالية بين 39 الى 42 مئوية، والوسطى بين 41 الى 43 مئوية، والجنوبية والفرات الاوسط بين 43 الى 45 مئوية.

اما الرياح في عموم المدن ستكون شمالية غربية ونشطة على فترات بهبات تصل الى سرعة 50 كم بالساعة في بعض المناطق وقد تثير الغبار الخفيف.

وبعد 20 يوما، ينتهي فصل الصيف فلكياً بعد ان انتهى مناخيا منذ أيام، ويصادف موعد الاعتدال الخريفي في يوم 9/22 وسوف يترتب عليه بداية انهيار المنظومة الجوية الصيفية مع حلول الثلث الاخير من الشهر الجاري وتبدأ الاجواء بالاعتدال خصوصا عند ساعات الليل والصباح الباكر.

وتشير التوقعات الى انه من المتوقع وبعد منتصف هذا الشهر ان تؤثر كتلة هوائية باردة هي الاولى خلال فصل الخريف الحالي بشكل واضح على تركيا ترافق حوض علوي (بارد) وتسبب انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة وهطول امطار غزيرة هناك، ويصل تأثيرها لبلاد الشام ومناطق شمال وغرب العراق بصورة خاصه وتسبب ايضا انخفاضا بدرجات الحرارة مع فرص امطار شمالا.
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