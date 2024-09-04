إليك حالة الطقس في ملعب البصرة خلال مباراة العراق وعمان (فيديو)

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساءً بتوقيت العراق (الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024)، الثامنة بتوقيت عمان.ويقول عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز نشر من خلالها مشاهد لمعلب الدولي، ان الاجواء يوم غد الخميس لن تختلف عن أجواء اليوم الأربعاء، حيث ستكون الرياح شمالية غربية جافة سرعتها 20-35 كلم بالساعة، نشطة خلال النهار (50كلم بالساعة)".أما درجات الحرارة – بحسب صادق عطية - فستكون ساعات الظهيرة 46°م، وخلال وقت المباراة 38°م، وصباح يوم الخميس 28°م، بينما بالنسبة للرطوبة ستكون قليلة واعلى رطوبة نسبية متوقعة ظهراً 12%، وخلال وقت المباراة 26%. كما ان الأجواء ستكون صافية ولا يوجد غبار.وفي السياق أيضاً، أكدت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب الدولي لاحتضان مباراة العراق وعمان يوم الخميس، حيث استكملت جميع التحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة والتي ستكون بداية مشوار أسود الرافدين في المرحلة الحاسمة من التصفيات.كما أكدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، استكمال الإجراءات ووضع الخطط الأمنية والخدمية لإنجاح استضافة المباراة، إذ لن تكون الشوارع مغلقة أمام مرور المركبات في يوم المباراة على عكس ما كان يحدث في الأعوام السابقة.وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالتصفيات والتي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.