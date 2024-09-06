عدّوا على الأصابع أيام الحر المتبقية.. تصاعد "ختامي" في الحرارة تتبعها تقلبات خريفية سريعة

وتشير المعلومات الى حدوث ارتفاع على درجات الحرارة في معظم مدن البلاد ومن بينها العاصمة وذلك بفارق درجة الى درجتين مئوية مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية خلال يومي الجمعة والسبت، فيما تصل الذورة في يوم الثلاثاء لتسجيل حرارة عند 46 مئوية، ارتفاعا من المتوسط الحالي البالغ 42 مئوية.وبعد الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الحاد حيث تسجل يوم السبت من الأسبوع المقبل درجة حرارة عظمى تبلغ 39 مئوية.ومن المتوقع ان تبلغ ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال بداية ومنتصف الاسبوع أي حتى الثلاثاء، لتصل درجات الحرارة العظمى الى اواخر الاربعينيات في وسط وجنوب البلاد وتصل الى منتصف الاربعينيات شمال وغرب البلاد على ان يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع.وتشير الخرائط الى مؤشرات اولية قابلة للتغيير عن تأثر بعض مدن البلاد بحالة جوية ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تتسبب بهطول زخات مطر محدودة خلال بداية الاسبوع المقبل.