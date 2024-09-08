الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد، وكربلاء 47، والأنبار وواسط 46، ودهوك 40، ونينوى وكركوك 44، والنجف والمثنى وذي قار والديوانية 48، وميسان والبصرة 49".أما في يوم الثلاثاء فسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وفقاً للبيان.والأربعاء المقبل بحسب بيان هيئة الأنواء الجوية سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض على العموم، والرياح تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار.وأوضح البيان أن الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، والرياح تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار".