وبينما كشفت درجات الحرارة المتوقعة لهيئة الانواء الجوية تسجيل درجة 38 مئوية كادنى درجة في العراق وتحديدا في دهوك، وكانت اعلى درجة 49 مئوية في ميسان، الا ان غدا الثلاثاء ستكون ادنى درجة هي 41 مئوية في والسليمانية اما اعلى درجة 49 مئوية وستكون في وذي قار، في دليل على ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا.ويقول خبراء الطقس ان الأجواء الصيفية الحارة والمرهقة ستعود بدءا من اليوم الاثنين حيث متوقع ان تصل درجات الحرارة في أغلب محافظات البلاد لحاجز الـ50°مئوية بسبب سيطرة مرتفع جوي مع تمدد كتلة حرارية من شبه الجزيرة العربية يعملان على تشكل قبة حرارية تستمر لنهاية الأسبوع الحالي.وأشار المختصون الى انه ابتداء من يوم الجمعة من المتوقع نزول كتلة هوائية معتدلة وتسجيل انخفاض واضح في الحرارة ، فيما تشير معلومات الطقس الى فرصة واردة لتشكل سحب رعدية على أجزاء من الموصل ودهوك وأربيل خصوصاً المرتفعات الجبلية ومحتمل أن تشمل أجزاء محدودة من وكركوك على شكل زخات أمطار رعدية عشوائية بين منطقة وأخرى وتبقى الفرصة ضعيفة ومتغيرة.