الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب عمري
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق كبير يطال بساتين في كربلاء (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499463-638614624642671744.jpg
حرارة مرهقة على العراق لـ5 أيام متتالية.. و"الفرج" سيأتيكم الجمعة
أخبار الطقس
2024-09-09 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
كشفت خرائط الطقس عن ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الجمعة، وقد تلامس الحرارة الـ50 مئوية في بعض مناطق البلاد.
وبينما كشفت درجات الحرارة المتوقعة لهيئة الانواء الجوية تسجيل درجة 38 مئوية كادنى درجة في العراق وتحديدا في دهوك، وكانت اعلى درجة 49 مئوية في ميسان، الا ان غدا الثلاثاء ستكون ادنى درجة هي 41 مئوية في
دهوك
والسليمانية اما اعلى درجة 49 مئوية وستكون في
ميسان
وذي قار، في دليل على ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا.
ويقول خبراء الطقس ان الأجواء الصيفية الحارة والمرهقة ستعود بدءا من اليوم الاثنين حيث متوقع ان تصل درجات الحرارة في أغلب محافظات البلاد لحاجز الـ50°مئوية بسبب سيطرة مرتفع جوي مع تمدد كتلة حرارية من شبه الجزيرة العربية يعملان على تشكل قبة حرارية تستمر لنهاية الأسبوع الحالي.
وأشار المختصون الى انه ابتداء من يوم الجمعة من المتوقع نزول كتلة هوائية معتدلة وتسجيل انخفاض واضح في الحرارة ، فيما تشير معلومات الطقس الى فرصة واردة لتشكل سحب رعدية على أجزاء من الموصل ودهوك وأربيل خصوصاً المرتفعات الجبلية ومحتمل أن تشمل أجزاء محدودة من
صلاح الدين
وكركوك على شكل زخات أمطار رعدية عشوائية بين منطقة وأخرى وتبقى الفرصة ضعيفة ومتغيرة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
طقس العراق.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل
03:04 | 2024-09-05
طقس العراق للأيام المقبلة.. درجات الحرارة تلامس الـ 50 مجددا
03:00 | 2024-07-17
طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد
06:13 | 2024-06-13
طقس العراق.. ارتفاع متواصل بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
04:27 | 2024-06-12
طقس العراق
درجات الحرارة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
محليات
50.6%
05:39 | 2024-09-07
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
05:39 | 2024-09-07
الكشف عن مدة غياب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عن الملاعب
رياضة
21.09%
06:30 | 2024-09-07
الكشف عن مدة غياب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عن الملاعب
06:30 | 2024-09-07
كتلة باردة "تتسلل" وسط موجة الحر لتمنح 5 محافظات امطارا رعدية محتملة الليلة
محليات
14.51%
03:30 | 2024-09-08
كتلة باردة "تتسلل" وسط موجة الحر لتمنح 5 محافظات امطارا رعدية محتملة الليلة
03:30 | 2024-09-08
رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين
رياضة
13.8%
04:46 | 2024-09-08
رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين
04:46 | 2024-09-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
اخترنا لك
الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة
07:01 | 2024-09-08
كتلة باردة "تتسلل" وسط موجة الحر لتمنح 5 محافظات امطارا رعدية محتملة الليلة
03:30 | 2024-09-08
6 مدن عراقية ضمن قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم
05:00 | 2024-09-07
عدّوا على الأصابع أيام الحر المتبقية.. تصاعد "ختامي" في الحرارة تتبعها تقلبات خريفية سريعة
02:47 | 2024-09-06
طقس العراق.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل
03:04 | 2024-09-05
إليك حالة الطقس في ملعب البصرة خلال مباراة العراق وعمان (فيديو)
06:39 | 2024-09-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.