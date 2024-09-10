ويقول راصدون جويون، ان على أهالي المناطق الوسطى والغربية والشمالية الاستمتاع بآخر 3 أيام من فصل الصيف، فالخريف على الاعتاب والصيف يغادر بعد مدة استمرت اكثر من 120 يوما، فيما أشاروا الى ان اليوم الثلاثاء وغدا وبعد الغد هي اخر ايام فصل الصيف بالنسبة للمناطق الوسطى والغربية والشمالية .ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة بدءا من مساء الخميس بفارق 8-10 درجات بالنسبة لمناطق غرب وشمال و وسط البلاد حيث ستسجل محافظة 48 مئوية اليوم، بينما يتوقع ان تسجل الجمعة 39 مئوية اي انخفاض بمقدار 9 درجات وهكذا الحال لبقية المناطق الوسطى والشمالية والغربية .وتستمر الحرارة منخفضة طيلة الاسبوع القادم مع توقعات بانخفاض اكبر نهاية الشهر الحالي، اما بالنسبة للمنطقة الجنوبية ستنخفض الحرارة بدءا من الجمعة ولكن بشكل اقل عن باقي مناطق البلاد حيث يتوقع ان يكون الانخفاض بفارق 4-5 درجات وتستمر الاسبوع القادم على هذا النحو فضلا عن مؤشرات اولية بانخفاضها بشكل اكبر نهاية الشهر الحالي.