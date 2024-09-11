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صراع كبير في سماء العراق.. مرتفع حار يدفع منخفض ممطر ويمنع وصوله للوسط والجنوب
أخبار الطقس
2024-09-11 | 01:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,848 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى نزولات علوية باردة مليئة بالامطار تندفع باتجاه العراق لكن مرتفعات جوية قوية تصارعها في سماء العراق وتمنع وصولها الى وسط وجنوب البلاد.
ويقول راصدون جويون ان صراعا كبيرا بين المرتفعات الجوية الشرقية وبين النزولات العلوية الباردة والممطرة خصوصا في هذه الفترة الانتقالية.
وتشير التوقعات وخصوصا النموذج الأمريكي لهبوط كتلة باردة جدا في العروض الوسطى تعمل على تشكل حالة عدم استقرار جوي وأمطار متفرقة تشمل بلاد الشام بكل مناطقها وتركيا وصولا لغرب العراق وشماله، ولكن قوة المرتفعات الجوية تحول دون تعمق المنخفض الجوي جنوبا وبالتالي يقتصر تاثيره على الشمال فقط .
اما باقي المناطق فيكون تاثرها فقط بانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح خصوصا الغرب والوسط وبشكل اكبر شمالا.
وبشأن طقس اليوم الأربعاء، فسيتم تسجيل أجواء صيفية شديدة الحرارة نهار الأربعاء ودرجات الحرارة تقترب من الـ 50 درجة مئوية في مناطق الجنوب والفرات الأوسط وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية، أما المنطقة الغربية فمن المتوقع انخفاض الحرارة نتيجة نزول كتلة هوائية معتدلة.
وتتحرك هذه الكتلة الخميس باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد تعمل على انخفاض عدة درجات في الحرارة ويزداد الانخفاض بشكل واضح الجمعة لتسجل في مناطق وسط البلاد 39 درجة، بينما الجنوب تسجل 42 درجة فقط لأول مرة بعد صيف لاهـب، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية من الخميس وتزداد الجمعة والسبت وفرصة للغبار.
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