البصرة هي الاعلى.. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في العراق

الهيئة ذكرت في التقرير، أن الطقس سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في والشمال، وتكون مقاربة لمعدلاتها جنوباً.وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.