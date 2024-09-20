5 محافظات تترقب الأمطار خلال ساعات.. والحرارة تنوي الارتفاع مجددًا

وتشير خرائط الطقس، الى فرص أمطار منذ صباح الجمعة على مرتفعات وأربيل وتزداد الفرصة ظهرا وتشمل مناطق واسعة من وأربيل والسليمانية وإجزاء من الموصل وصلاح الدين مصحوبة بنشاط السحب الرعدية ورياح هابطة مثيرة للغبار أحيانآ.ويقول المختصون انها بداية نزول أول منخفض جوي خلال هذا الموسم بالتزامن مع بداية فصل الخريف فلكياً، وستكون الامطار مصحوبة بالعواصف الرعدية ونشاط الرياح المثير للغبار.وستكون الغزارة واردة في نطاقات ضيقة خصوصاً في المرتفعات الجبلية وتكون الفرصة خفيفة في الموصل وصلاح الدين، قد تشمل أجزاء من شمال الأنبار والفرصة عمومآ ضعيفة ومتغيرة، أما باقي المناطق متوقع ظهور السحب العالية والمتوسطة الارتفاع اغلبها سحب عابرة غير ممطرة ، بحسب المختصين.ويرى راصدون جويون، ان نزول هذا المنخفض يعتبر بداية تحسن الغلاف الجوي وتحول في الأنماط الجوية التي تؤدي الى نزول المنخفضات مستقبلاً وحتى ان عاد المرتفع بالسيطرة لن يستطيع المقاومة مستقبلاً .اما حركة الرياح فتتراوح بين سكون وتقلبات خلال الأيام القادمة في أغلب المناطق مما ستزيد من الاحساس بالحرارة، تتزامن مع إرتفاع عدة درجات الأسبوع القادم بشكل مؤقت ثم تنخفض مجدداً نهاية الأسبوع.