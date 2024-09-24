الجنوب سيرتاح.. خلاصة طقس العراق خلال الأسبوع الحالي

وبحسب راصدين جويين، فإن استقرارا عاما في نمط الطقس في خلال هذا الأسبوع، فيما ستنخفض درجات الليلية بشكل عام ويرتاح من الشديدة .ويبقى الطقس مستقرًا في هذا مدعومًا بسيطرة المرتفع الجوي العلوي، فيما تتاثر عمومًا هذا بتيارات هوائية أقل حرارة من المعدلات بالنسبة لأواخر شهر أيلول/سبتمبر مما يبقي درجات دون الـ°40 مئوية في وغالبية المناطق الوسطى والغربية بعدة درجات.وتصل الى منتصف الثلاثينيات مئوية نهارًا عبر واقصى وأقل من ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعات وبعض البقع الجغرافية من جهة الحدود السورية والأردنية.وستتوغل التيارات الهوائية الأقل حرارة إلى اعتبارًا من مما يؤدي لتسكين غير المعتادة في مثل هذا الوقت من الموسم وتوفير الراحة للسكان وإنهاء جولة ارتفاع .وتنخفض درجات الليلية ايضًا في ذلك الجزء من اسوة بباقي المناطق الوسطى والغربية والشمالية.ويأتي هذا كمحصلة لبدء رجوح كفة الليل على النهار في الطول مما يعطي وقـتًا أكبر لدورة فقدان اليومية في الليل بالإضافة للكتل الهوائية الأقل حرارة التي تنزلق من العروض الشمالية لتنتهي في خطوط العرض لدينا.