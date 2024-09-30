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طقس العراق.. مفاجآت في أول أيام أكتوبر وأمطار "تستوجب الحذر"
أخبار الطقس
2024-09-30 | 01:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,737 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى حالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع ان تتشكل سحب قوية وامطار غزيرة تستوجب الحذر في بعض مناطق شمال وشمال شرقي العراق.
ويشير راصدون جويون الى ان حالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط للامطار الرعدية ستشهدها مناطق معينة من شمال شرق البلاد ابتداء من يوم الأربعاء، كما من المحتمل ان تشمل الحالة المطرية شمال محافظة واسط واجزاء من العاصمة بغداد.
وتؤثر اجواء خريفية على البلاد الأيام القادمة بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبياً والبداية من يوم غدِ الثلاثاء على غرب الأنبار وتتعمق الأيام القادمة وتسجل في الشمال 31 درجة.
وتتحرك الكتلة الباردة باتجاه المناطق الوسطى من يوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة وتسجل 33 درجة في بغداد، بينما يبدأ الانخفاض على الجنوب من الأربعاء بشكل قليل ويزداد الانخفاض الخميس وتسجل 36 درجة مئوية ثم ترتفع درجات الحرارة قليلاً مطلع الأسبوع القادم.
ويتشكل منخفض سطحي بقيم ضغط منخفضة فوق بغداد يعمل على نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الثلاثاء في الجنوب وشرق المنطقة الوسطى، إضافة إلى تصعيد حراري قوي على مدن الشمال، وفرصة عالية لتشكل سحب قوية ما بين شمال ديالى والسليمانية مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء والغزارة واردة، قد تشمل مناطق من صلاح الدين وكركوك.
ووصف راصدون جويون هذه السحب بأنها عملاقة ستتشكل فجر الأربعاء بين السليمانية وديالى وقد ينتج عنها هطول غزير جدا للامطار، تستوجب الحذر.
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