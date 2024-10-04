الحرارة ترتفع مجددًا في العراق وتمنع الأمطار خلال الـ10 أيام القادمة

وقال راصدون جويون، ان زيادة طفيفة في درجات الحرارة النهارية سنشهدها الأسبوع المقبل على مستوى .وأضافوا انه في منتصف الأسبوع سوف تتدفق الرياح من جهة الجنوب على فترات مما يجلب رطوبة إضافية في الهواء وشعور بأن درجة الحرارة أعلى مما هي فعليًا في بعض المناطق.اما اليوم الجمعة وغدا السبت، ستبقى درجات الحرارة أقل من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام مع ارتفاع بطيء جدًا.وفي الفترة حتى 11 من الشهر الجاري، ستكون الامطار منقطعة تماما عن العراق، بسبب مرتفع جوي، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة على مناطق جنوب ووسط البلاد، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة ابتداء من يوم الاثنين على الوسط والجنوب بسبب الرياح الشرقية .اما في منتصف الشهر الحالي، فهناك توقعات أولية بهطول امطار متفرقة على تتراوح ما بين خفيفة الى معتدلة.