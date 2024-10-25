خيبة للعراق.. الموجة المطرية الموعودة تغادر نحو السعودية في اللحظات الأخيرة

وبحسب راصدين جويين، فإن التحديثات تشير الى انسحاب الحالة الممطرة من الاراضي العراقية واقتصار تأثيرها على اراضي التي كان من المفترض ان يبدأ تأثيرها على البلاد خلال نهاية الاسبوع الحالي وبداية الاسبوع المقبل.لكن الانسحاب ربما يستثني مناطق محدودة جدا من مدن جنوب حيث قد تتأثر بهطول زخات مطر متفرقة خلال يوم السبت المقبل.اما بالنسبة الى درجات الحرارة فمن غير المتوقع حدوث تغيير عليها وتبقى خلال الايام القادمة مقاربة لما سجل خلال اليوم والايام القليلة الماضية باستثناء درجات الحرارة الصغرى من المتوقع ان يطرأ انخفاض طفيف عليها خلال الايام المقبلة في كافة المدن لتكون الاجواء باردة وشتوية ليلاً وفجرا ودافئة خريفية خلال ساعات النهار.ويقول مختصون ان قبل اسبوع كانت التوقعات تشير الى حالة متوسطة الى قوية في العشرة الاخيرة من شهر أكتوبر الحالي لكن سرعان ما انعـدمت بسبب الموجة الباردة المبكرة والرياح الشمالية الجافة وكانت امطار شهر أكتوبر اقل من المعدل، وشهر الـ11 من المتوقع ان تكون امطاره حول الى اقل من المعدل.وتشير التوقعات الى ان مناطق جنوب البلاد ومناطق الفرات الأوسط قد تشهد يوم السبت المصادف 11/2 حالة من عدم الاستقرار الجوي على اثرها تشهد امطارا بين الخفيفة والمتوسطة مرفوقة بعواصف رعدية، وتكون الأمطار على شكل زخات متفرقة مختلفة الشدة بين مكان واخر وحسب وقت الهطول.