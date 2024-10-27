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انهوا أعمالكم قبل الخميس.. 4 أيام مستمرة من الامطار الغزيرة وتأثير محتمل لارتفاع الحرارة
أخبار الطقس
2024-10-27 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,464 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى حالة ممطرة "تستوجب الاستعداد" ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي وحتى فجر الاثنين المقبل، فيما تعاود درجات الحرارة للارتفاع لكنه ارتفاعا "حميدًا" حيث سيؤدي لاختلال الضغط السطحي مما يزيد من قوة الامطار.
وبحسب بيانات توقعات الطقس، فإن الحالة
الجوية
المطرية الموعودة على
العراق
تبدأ بوادرها من مساء الأربعاء وفجر الخميس 31 تشرين
الأول
وتنتهي فجر الاثنين 4 تشرين الثاني، حيث تكون الامطار متفاوتة الشدة وتشمل مناطق واسعة من البلاد.
وستكون الامطار خفيفة الى معتدلة ايام الخميس والجمعة وصباح السبت، لكنها ستكون متوسطة الى غزيرة الشدة من مساء السبت والاحد وحتى فجر الاثنين ، وستتركز في المناطق الشمالية ثم الوسطى وسط تحذيرات من امطار غزيرة تستوجب الاستعداد.
ومن المتوقع ان تكون العناصر
الجوية
أفضل بكثير من الآن مما يعمق الحالة المطرية، حيث ان الأجواء الدافئة المتوقعة والتي تسبب فوارق حرارية كبيرة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، وانخفاض الضغط السطحي الذي يزيد من الفعالية
الجوية
المتوقعة والأمطار ستكون بطابع رعدي تشمل جميع المناطق، يتزامن ذلك مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية من نهاية الأسبوع الحالي .
وسترتفع الحرارة بشكل قليل بعد عبور الكتلة الهوائية الباردة وقد تتجاوز الـ 30 درجة في الجنوب نهاية الأسبوع الحالي، وهذا الارتفاع سيكون إيجابي جدا مع الحالة الممطرة القادمة حيث يتسبب بفوارق حرارية كبيرة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا والتي بدورها تزيد من قوة السحب الرعدية.
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