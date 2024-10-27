انهوا أعمالكم قبل الخميس.. 4 أيام مستمرة من الامطار الغزيرة وتأثير محتمل لارتفاع الحرارة

وبحسب بيانات توقعات الطقس، فإن الحالة المطرية الموعودة على تبدأ بوادرها من مساء الأربعاء وفجر الخميس 31 تشرين وتنتهي فجر الاثنين 4 تشرين الثاني، حيث تكون الامطار متفاوتة الشدة وتشمل مناطق واسعة من البلاد.وستكون الامطار خفيفة الى معتدلة ايام الخميس والجمعة وصباح السبت، لكنها ستكون متوسطة الى غزيرة الشدة من مساء السبت والاحد وحتى فجر الاثنين ، وستتركز في المناطق الشمالية ثم الوسطى وسط تحذيرات من امطار غزيرة تستوجب الاستعداد.ومن المتوقع ان تكون العناصر أفضل بكثير من الآن مما يعمق الحالة المطرية، حيث ان الأجواء الدافئة المتوقعة والتي تسبب فوارق حرارية كبيرة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، وانخفاض الضغط السطحي الذي يزيد من الفعالية المتوقعة والأمطار ستكون بطابع رعدي تشمل جميع المناطق، يتزامن ذلك مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية من نهاية الأسبوع الحالي .وسترتفع الحرارة بشكل قليل بعد عبور الكتلة الهوائية الباردة وقد تتجاوز الـ 30 درجة في الجنوب نهاية الأسبوع الحالي، وهذا الارتفاع سيكون إيجابي جدا مع الحالة الممطرة القادمة حيث يتسبب بفوارق حرارية كبيرة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا والتي بدورها تزيد من قوة السحب الرعدية.