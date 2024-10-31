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إن موعدكم الفجر: ساعات وتنطلق صافرة الأمطار.. كيف ستتوزع في العراق؟
أخبار الطقس
2024-10-31 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
12,425 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
انطلقت بوادر المنخفض الجوي الموعود على العراق، في حين من المؤمل ان تنطلق بدايته الفعلية فجر اليوم الخميس ابتداء من الأقسام الجنوبية والغربية.
وبحسب خرائط الطقس، فإن فعالية المنخفض الجوي بدأت بالتأثير تدريجياً على البلاد، فيما ستكون البداية من الاجزاء الجنوبية
الغربية
وبعض مناطق وسط البلاد خلال فجر الخميس ثم تتسع خلال نهار ومساء الخميس لتشمل اغلب مناطق غرب ووسط وجنوب البلاد.
ومن المتوقع تساقط امطار مختلفة الشدة تشمل اغلب محافظات الاقسام المذكورة، ومن ضمنها
العاصمة
بغداد، حيث تكون الامطار رعدية بشكل عام لكنها تتسم بعدم الانتظام، اي يكون التساقط عشوائي بين منطقة وأخرى.
وعلى صعيد درجات الحرارة، فإنه من المتوقع اليوم الخميس ان نشهد تغييرات كبيرة تذكر على صعيد الحرارة حيث تكون مشابهة للدرجات المسجلة للايام الثلاثة الماضية.
اما الرياح فتكون جنوبية شرقية على كافة مناطق البلاد وتكون معتدلة السرعة، لكن ستكون هناك رياح هابطة قادمة من العواصف الرعدية وقد تثير الغبار او تؤدي الى حدوث عواصف ترابية مفاجئة في المناطق التي تؤثر عليها.
ومن المتوقع ان تطال الامطار محافظات صلاح الدين وديالى والانبار وبعض مناطق السليمانية والبصرة وذي قار، فضلا عن
بغداد
وبابل وواسط وكربلاء، لكن من المتوقع ان تشهد بعض مناطقها هطول زخات مطر متفرقة وتتحسن فرص الهطول في مناطق شمال وغرب
العاصمة
بغداد
.
اما محافظات النجف والديوانية والمثنى فستشهد هطول زخات مطر رعدية معتدلة الى غزيرة الشدة تصحب بنشاط عالي للعواصف الرعدية.
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