الأنواء الجوية: لا مؤشرات لعواصف ترابية خلال الشتاء.. وأمطار متفرقة مرتقبة Publishing Date *

وقال المتحدث باسم الهيئة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن طقس البلاد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق من الوسط والشمال، تتركز في الأقسام الشرقية، فضلاً عن مناطق محدودة من شمال الجنوب.وأضاف أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجلته البلاد أمس في الوسط والشمال، مع ارتفاع طفيف في الجنوب، مبيناً أن الأجواء ستكون معتدلة وتميل إلى الحرارة ظهراً، والبرودة نسبياً خلال الليل والصباح.وأشار إلى عدم وجود مؤشرات على حالات جوية متطرفة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الأمطار تبدأ عادة بالتساقط خلال تشرين الثاني وقد تستمر إلى كانون الأول، فيما لم يصدر حتى الآن تقرير أولي بشأن طبيعة الموسم الشتوي.وأوضح أن بعض الحالات الغبارية قد تحدث أحياناً، مع احتمال وصول سرعة الرياح إلى 50 أو 60 كم/ساعة، من دون أن تؤثر بالضرورة في حركة السير أو الملاحة الجوية.