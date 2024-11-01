3 محافظات لها النصيب الأكبر.. الأنواء الجوية تنشر خارطة الأمطار

نيوز – الطقس



كشفت هيئة الانواء والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن كميات الامطار المتوقع نزولها خلال الـ24 ساعة القادمة، فيما بينت ان كل من محافظات وبغداد وواسط لها النصيب الاكبر من هذه الامطار.

وادناه توضيح لكميات الامطار:

