بغداد الأعلى.. كميات الأمطار التي هطلت في العراق (جدول)

الجدول ادناه:وفي وقت سابق كشفت هيئة الانواء والرصد الزلزالي، عن كميات الامطار المتوقع نزولها خلال الـ24 ساعة القادمة، فيما بينت ان كل من محافظات وبغداد وواسط لها النصيب الاكبر من هذه الامطار.