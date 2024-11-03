إليك كميات الأمطار المسجلة في العراق خلال الـ12 ساعة الماضية

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "كميات الأمطار المسجلة لمحطاتنا المنتشرة في محافظاتنا خلال 12 ساعة الماضية من 9 مساء أمس السبت إلى 9 من صباح اليوم الأحد، جاءت كالآتي: