طقس اليوم.. الأمطار "ستنفرد" بزاوية من العراق لتطرح ثقلها

وبحسب خرائط الطقس، فإن حالة عدم استقرار جوي محدودة ستكون ضعيفة الى متوسطة الفعالية تؤثر على مناطق من الفرات وجنوب البلاد، وربما تستمر بالتأثير لغاية مساء اليوم.وسينتج عن الحالة امطار رعدية مختلفة الشدة لكنها تتركز في مناطق البادية من محافظتي النجف والمثنى، اي تكون بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، بحسب المختصين بالرصد الجوي.وتبقى فرص الامطار سانحة خلال المدة المذكورة في محافظات النجف وكربلاء والمثنى والديوانية ومناطق عشوائية من محافظات واسط وذي قار وميسان، فيما تكون اغلب هذه الامطار رعدية ما يعني ان عنصر المفاجأة قد يكون حاضرا في حال توفرت الظروف لتطور الحالة المطرية.وستكون باقي اقسام البلاد مستقرة تماماً ومشمسة غالباً الى غائمة جزئيا احياناً، فيما لا تتغير درجات الحرارة تغيرات كبيرة خلال اليومين القادمين.ومن المتوقع ان تكون اعلى درجة حرارة مسجلة في البصرة اليوم وتبلغ 29 مئوية، اما اقل حرارة ستكون في دهوك وتبلغ 21 مئوية.