طقس العراق.. هدنة السبت تحضّر لحزام مطري يلف 12 محافظة الاثنين

وبحسب بيانات الطقس، فإن السحب العالية ومتوسطة الارتفاع تستمر بالتواجد السبت في أجواء البلاد تصاحبها زخات أمطار عشوائية خصوصاً بادية المثنى وبعض مناطق البصرة .ومن المتوقع تشكل حالة سريعة تبدأ الأحد وتنتهي مساء الإثنين تشمل المنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد خصوصاً صلاح الدين وديالى وتشمل مناطق متفرقة من كربلاء والعاصمة وإجزاء من النجف والديوانية وواسط، كما تشمل أيضآ كركوك والسليمانية أربيل و دهوك وإجزاء من الموصل.وتكون ذروة الحالة من فجر الاثنين وحتى مساء الاثنين وتكون خفيفة ومتوسطة، لكن قد تحدث بؤر امطار غزيرة على بعض المناطق مسحوبة بنشاط عال للسحب الرعدية أحيانا.اما المناطق التي لم تذكر ضمن الـ12 محافظة السابقة، فمن المتوقع ان يكون الطقس فيها غائما جزئيا ويستبعد حدوث امطار.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية في الأقسام الغربية من البلاد، أما درجات الحرارة لا توجد فيها تغيرات كبيرة وتستمر ما بين ارتفاع وانخفاض الأيام القادمة.