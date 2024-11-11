مباراة العراق والأردن.. إليك حالة الطقس في ملعب البصرة يوم الخميس المقبل

ومن المتوقع أن يحضر 65 ألف متفرج لملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، الذي سيحتضن مباراة والأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة مساء يوم الخميس المقبل.وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاردني في البصرة ليوم الخميس المقبل، ستكون الأجواء معتدلة والرطوبة خفيفة كما موضح بالصورة ادناه:ويستقر منتخب في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 7 نقاط وهو رصيد المنتخب الأردني ذاته الذي يحتل وصافة المجموعة، لكن منتخب النشامى يتقدم بفارق الأهداف عن أسود الرافدين.