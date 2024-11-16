حجم وتوزيع الامطار ودرجات الحرارة.. ملخص طقس العراق

وبحسب تقرير هيئة الانواء الجوية، الذي ورد للسومرية نيوز، فإن الأجواء السبت تكون خريفية نهارا وباردة ليلا وفجرا، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة ليوم امس الجمعة".وأشارت الى ان منخفضا جويا ضعيفا يؤثر على بعض المناطق في العراق، حيث تبدأ الغيوم من غرب البلاد وتنسحب تدريجيا الى الوسط، حيث تشير التوقعات الى امطار مع رعد وبرق أحيانا في شمال وجنوب الموصل لتندفع بشكل خفيف نحو مناطق الوسط ودهوك واربيل تضعف فرص الامطار في الليل.وبحسب خرائط الطقس فان الامطار ستشمل أجزاء من وديالى والانبار وبعض مناطق شمال صلاح الدين ولا يستبعد ان تشهد مناطق محدودة من بابل وكربلاء المقدسة وكركوك، ويكون الهطول على شكل قطرات من المطر ولكن تبقى الفرصة ضئيلة الحدوث في هذه المدن.وتكون الرياح اليوم السبت، جنوبية شرقية خفيفة مع تشكل ضباب خفيف صباح اليوم أدى لتردي الرؤية بين 4 و6 كم، فيما تكون اعلى درجة حرارة عظمى تسجلها ذي قار اليوم وتبلغ 29 مئوية، واقل حرارة عظمى تسجلها السليمانية وتبلغ 18 مئوية".وتشير الخرائط الى فترة خصبة من الامطار تغطي بالكامل بعد 10 ايام وتضرب الشرق الأوسط عموما، حيث تشير الخرائط الى ان الفترة الممطرة ستكون جيدة وتأتي بعد 26 من شهر نوفمبر الجاري وحتى بداية الشهر المقبل وتكون شاملة لجميع مناطق البلاد.