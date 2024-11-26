بالأرقام والخرائط.. إليك تفاصيل طقس العراق خلال الأيام المقبلة

ذكرت في تقرير، أن الطقس سيكون غائماً إلى غائم جزئي خلال ساعات النهار ثم يصحو تدريجياً في المساء والليل، تستمر فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المدن، عدا وميسان وواسط وديالى والسليمانية وصلاح الدين وكركوك ودهوك فتكون الأمطار غزيرة مع برق ورعد، ومصحوبة بالثلج في قمم الجبال، وتسود أجواء شتوية باردة إلى شديدة البرودة في مدن شمال وغرب البلاد وباردة عموماً في باقي المدن، أما غرب والجزء الشرقي من البلاد فتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.وبين التقرير أن الرياح ستكون متقلبة غير مستقرة تصل سرعتها لـ45 كم/الساعة، مع نشاط لرياح شمالية غربية بنفس السرعة في مدن وسط البلاد.أما عن مدى الرؤية فيتردى نتيجة تشكل ضباب خلال ساعات الليل في شرق وشمال أربيل والسليمانية ليصل لأقل من 1 كم، أما في مناطق غزارة الأمطار إلى 2-4 كم.