أجواء من "عمق الشتاء" والتجمعات المائية ستتجمد.. متى تنتهي الكتلة الباردة في العراق؟

وتشير بيانات الطقس الى ان اليوم الأربعاء، تسيطر الهوائية السيبيرية على العراق، تصحبها رياح شمالية غربية باردة وجافة، بحيث تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة مقارنة مع نهار الثلاثاء، لتسجل في بحدود 15 درجة مئوية.ويسود طقس بارد بوجه عام لكنه مشمس بفعل انحسار كميات السحب عن أغلب المناطق، باستثناء القمم الشمالية، حيث تبقى الفرصة واردة لتساقط زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية في المناطق الحدودية المتاخمة للأراضي التركية والإيرانية، وتكون الرياح معتدلة السرعة.ومع حلول ساعات ليل الأربعاء على الخميس، ستكون الأجواء "مقتبسة من فصل الشتاء"، حيث تشير الخرائط الجوية الى تعمق تأثير الرياح السيبيرية بصورة أكبر نحو العراق، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح مقتبسة من عمق فصل الشتاء، لتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الغربية والشمالية، فيما تلامس حدود 5 درجات مئوية في بغداد، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة تستدعي استخدام وسائل التدفئة.ومع تناقص كميات السُحب تزامناً مع تراجع سرعة الرياح وارتفاع نسب الرطوبة، تكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل الصقيع في مناطق عديدة وواسعة من العراق، لا سيما الشمالية والغربية، فيما لا يستبعد تشكل الإنجماد على أماكن التجمعات المائية.ويستمر تأثير الموجة الباردة على يومي الخميس والجمعة ودرجات الحرارة أبرد من معدلاتها بكثير، حيث تبدأ الهوائية شديدة البرودة بالانسحاب نحو الشرق، إلا أن تأثيراتها ستبقى واضحة على الأجواء، وبذلك تبقى درجات الحرارة أبرد من المعتاد عليه في مثل هذا الوقت من العام بنحو 9-11 درجة مئوية، ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح خاصة في المناطق الشمالية والغربية.