طقس العراق.. الموجة الباردة تغادر "ببطئ" والأمطار "ستنقطع"

وبحسب بيانات الطقس، فانه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة وأن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الفترة المقبلة، ويستمر تحت البيئة الباردة لغاية نهاية الثلث من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وما بعدها لا يوجد أي ارتفاع كبير في مستوى درجات الحرارة، لكن قد ترتفع بحدود درجة أو درجتين، مما يعني أن الارتفاع سيكون طفيفاً جداً.ومن المتوقع أن تنقطع فرص هطول الأمطار عن البلاد لمدة أسبوع على الأقل، ويرجع ذلك إلى سيطرة مرتفع جوي يعمل على أجواء صحوة ومستقرة، ستكون الأجواء باردة ليلاً في مناطق الوسط والجنوب، بينما ستكون دافئة إلى معتدلة نهاراً، أما في المناطق الشمالية الغربية، فستكون الأجواء باردة في معظم الأوقات.