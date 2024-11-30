الحرارة صفر في السليمانية و5 ببغداد.. تعرف على طقس العراق

يستمر تأثير المرتفع الجوي السطحي على أجواء العراق، السبت، بأجواء شديدة البرودة، مع رياح متقلبة وضباب في مناطق شمال البلاد.وأشار التقرير، إلى أنّ ما يزال يتأثر بالكتلة الهوائية الباردة التي ترافق تأثير مرتفع جوي سطحي، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا بمقدار 3-4 درجات مئوية خلال ساعات والليل، مع استمرار الأجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلاً.كما أشار إلى أنّ الطقس سيكون صحوًا وجافًا في عموم المدن، يتخلله ظهور بعض السحب في الأنبار ومناطق من وبابل وكربلاء والديوانية، تسبب أجواءً غائمةً جزئيًا على فترات.وستستمر بالتزامن الرياح بالهبوب من الاتجاه الغربي بسرعة معتدلة تتراوح ما بين 30-20 كم بالساعة في مدن وسط وجنوب البلاد، وشمال غربها، بينما تكون ساكنة إلى متقلبة الاتجاه في باقي الأماكن.فيما سيتردى مدى الرؤية خلال ساعات الأولى في شمال نينوى ومناطق من مدن كركوك والسليمانية وأربيل نتيجة تشكل الضباب الكثيف إلى أقل من 1 كم، تتحسن تدريجيًا بعد شروق الشمس.