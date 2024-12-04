منخفض "شتوي جدًا" في أوروبا يسحب الدفئ ويرميه على العراق ويؤجل الأمطار

وبحسب معلومات الخرائط، فإن المنخفضات تبتعد عن خلال الأيام القادمة حيث ترتفع درجات خلال بقية الأسبوع وتصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية، لاسيما مع نهاية الأسبوع.وتسود أجواء خريفية مستقرة وباردة في ساعات الصباح، بينما تكون باردة نسبياً مع ساعات الظهيرة والعصر في شمال وغرب البلاد، ولطيفة في بقية المناطق، حيث تكون درجات العظمى في مستويات عشرينية بالعاصمة بغداد، والرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة.وعلى الرغم من ارتفاع درجات خلال النهار، إلا أن الطقس ليلاً يصبح بارداً بشكل لافت في عموم المناطق، بما فيها بغداد، ويتحول إلى شديد البرودة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الشمالية والغربية. كما يحتمل تشكل الصقيع في أجزاء من تلك المناطق.ووفقا للخرائط، فإن غياب الفعاليات في ناتج عن اندفاع كتلة هوائية باردة نحو وسط البحر المتوسط، وتشكل منخفض جوي يؤثر على جنوب أوروبا، تحديداً جزيرة إيطاليا واليونان، ويتحرك جنوباً نحو ليبيا مع نهاية الأسبوع، ويدفع كرد فعل عكسي بكتلة هوائية أدفأ نحو شرق المتوسط، بما فيها العراق، وتترافق مع مرتفع جوي في الطبقات المنخفضة.كما ان نشاط العواصف في شمال الأطلسي يعمل على سحب الكتل الهوائية الباردة وتجمعها في خطوط العرض العالية، مع امتداد المرتفع الجوي السيبيري نحو تركيا وإيران ويعمل كنظام حاجز صد أمام تقدم الكتل الهوائية الباردة التي تسبب المنخفضات عند وصولها إلى سطح المياه الأدفأ.