المرتفعات تكبس أجواء العراق.. لا موجات باردة ولا حالات ماطرة لغاية العام المقبل

وبحسب معلومات بيانات الطقس، فان درجات ترتفع عن الايام السابقة في العراق، بسبب سيطرة كتلة هوائيّة دافئة على اجواء البلاد.وتشير الخرائط ايضا الى غياب اي فعالية مطرية شاملة ومؤثرة على الاقل لغاية المنتصف من هذا الشهر بسبب وجود مرتفع جوي في المنطقة يعمل كحائط صد يمنع مرور وتقدم اي منخفض جوي خلال الايام المقبلة.وتفرض المرتفعات سيطرتها على بسبب وجود تيارات هوائية هابطة تمنع نمو السُحب (الغيوم) فوق مناطق البلاد وبذلك يرتفع الضغط الجوي وتنخفض نسبة الرطوبة في الجو.وفقا لذلك فانه من المتوقع عدم حدوث منخفضات قوية أو متوسطة لسقوط الأمطار في إلا بعض المنخفضات الضعيفة حتى بداية السنة الجديدة 2025.فضلا عن ذلك، لا وجود لموجات برد في كافة مناطق ولأكثر من 10 أيام قادمة، وتبقى الأجواء دافئة نهاراً، باردة ليلاً في الوسط والجنوب، ودرجات حرارة أقل بقليل شمالاً، فيما توجد ملامح حالة ماطرة ضعيفة يومي الأحد والإثنين، أن تحققت فستشمل المحافظات الشمالية وبعض الوسطى بما فيها بغداد.