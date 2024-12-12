طقس العراق.. تحذير الى المزارعين وسالكي الطرق الخارجية

وذكر في تدوينة تابعتها نيوز، "تحذيرات من تشــــــــــكل من الانجماد الأرضي (الصقيع frost) شــمال وغــرب وبعـض مناطق وسط البلاد، صباح ايام الاسبوع المقبل تستوجب الحذر للأخوة المزارعين وكذلك سالكي الطرق الخارجية".ونشر صورة لخريطة الطقس في العراق: