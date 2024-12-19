من الفجر الى الفجر.. الصقيع يغادر والأمطار تعود للعراق بزخات تمتد لساعات بلا انقطاع

ويقول راصدون جويون، ان "الفعاليات الممطرة ستعود بعد غياب لنحو شهر، بحالة مطرية ديمية تتصف بالمتوسطة تبدأ مع بزوغ فجر وحتى فجر السبت".وتبدأ الحالة مع ساعات فجر بمناطق غرب وجنوب غرب البلاد وتمتد مع ساعات صباح وظهر لتشمل مناطق واسعة من غرب وشمال ووسط البلاد بزخات مطرية متفرقة.ويسيطر الطابع الديمي على اغلب الامطار، اي استمرار الزخات لمدة تزيد عن ساعتين الى ثلاث ساعات تكون خفيفة الى متوسطة.وتمتد الزخات والامطار لتشمل مناطق جنوب البلاد ولكن بشكل اقل اتساعا واقل قوة ربما يقتصر الامر على بضع زخات في مناطق متفرقة اي بمعنى ستكون الحالة جنوبا اقرب الى العشوائية بعيدا عن الديمية المنتظمة في باقي المناطق .وتنخفض درجات الحرارة نهارا بواقع 2-4 درجات وترتفع ليلا بواقع 2-4 درجات ايضا، مع هذه الحالة ستنتهي سيطرة الاجواء السيبريية الباردة وسيسود طقس غائم رطب ممطر لتنتهي بهذا فترات الصقيع والانجماد وذلك لارتفاع درجات الحرارة ليلا من تحت الصفر الى 6-7 درجات، لكن عموما الاجواء ستبقى باردة شتوية ولكن بشدة اقل من الايام التي مضت .