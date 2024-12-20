الأنواء الجوية: درجات الحرارة في العراق اليوم مساوية لما سجل قبل 60 عاماً

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "السحب تتواجد في أجواء أغلب المدن منتصف النهار، وتندفع شرقاً مع تأثير المنخفض الجوي الذي يعاني من ارتفاع الضغط جهة مدن جنوب البلاد، لذلك تكون هناك أمطار في هذه المدن قليلة نسبياً، لكنها ستكون حاضرة مساء اليوم والليلة".وأضاف أن "محافظات السليمانية وأربيل وكركوك هي كمية أمطار متوقعة، بينما تكون ميسان وذي قار هي الأقل كمية خلال 24 ساعة القادمة"، لافتا الى أن "فرص الأمطار ستتوقف في جنوب غرب البلاد مساء اليوم تتبعها باقي المناطق والوسطى خلال الليل، أما باقي المدن فتنتهي فرصتها صباح السبت".وأوضح أن الأجواء تصحو تدريجياً قبل ظهر السبت مع انخفاض درجات الحرارة، وسيادة رياح شمالية غربية نشطة مثيرة لبعض الغبار متوسط الشدة الى خفيفة".