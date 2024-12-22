جاء قبل الأخير.. العراق يتراجع 9 مراتب في مؤشر البلدان الجيدة 2024

وجاءت مرتبة في مؤشر الجيدة، عند المرتبة 173، من اصل 174 دولة، ولم يتفوق سوى على التي جاءت بالمرتبة 174 والأخيرة.وحصل على ادنى مرتبة في حقل الثقافة وبلغت مرتبته 172 من اصل 174 دولة، فيما جاءت افضل مرتبة له بالعلوم والتكنولوجيا وبلغت المرتبة 99 من اصل 174 مرتبة.ومقارنة مع 2022، تراجع 9 مراتب، حيث كان في الإصدار السابق بالمرتبة 164 من اصل 169 دولة، أي كان متفوقا على 5 بلدان على الاقل، قبل ان يتراجع في الإصدار الأخير 2024 الى المرتبة 173 قبل الأخيرة.