استعدوا للبرد.. موجة قطبية تخترق أجواء العراق في هذا الموعد

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان موجة قطبية ستخترق اجواء في نهاية العام.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "قسم التنبؤ الجوي يتابع تحديثات خرائط الطقس التي تشير الى حالة متوقعة نهاية الأسبوع الحالي". وأضافت انه "بعد ذلك ستعقب هذه الحالة، موجه قطبية شديدة البرودة نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل تسبقها حالة ممطرة".

